Ieri la temperatura del mare nel Ponente ligure era di 27,1 gradi, mercoledì di 28,1, martedì addirittura di 28,3. Fino a metà giugno la temperatura si aggirava intorno ai 20 gradi, poi è schizzata in alto. I dati arrivano dalla boa al largo di Capo di Mele, subito oltre Andora, come riporta Fabrizio Assandri su “La Stampa”. “I 28 gradi in passato erano raggiunti al termine di estati già molto calde, non tra fine giugno e inizio luglio” dice Nicola Podestà, ex direttore dell’Osservatorio metereologico di Imperia.

