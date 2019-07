I giudici della Corte dei Conti della Liguria hanno condannato, per danno erariale nell’ambito della cosiddetta inchiesta sulla “Spese pazze” in consiglio regionale, l’imperiese Alessio Saso e Vincenzo Plinio (devono risarcire oltre 33 mila euro) e Angelo Barbaro e Franco Rocca (condannati a risarcire oltre 18 mila euro). Le spese contestate riguardano principalmente ristorazione, trasporti, telefoniche, abbigliamento. Per quanto riguarda Saso e Plinio i giudici sottolineano come “la maggior parte delle spese contestate sono per esborsi in occasioni conviviali”.

