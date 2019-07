A Sanremo, dopo la dichiarazione di inagibilità della scuola Pascoli in corso Cavallotti, per i 324 studenti degli Istituti turistico e sociosanitario prosegue l’iter per allestire un nuovo polo scolastico al mercato dei fiori, per i 339 alunni delle medie prende quota lo spostamento a Villa Zirio. In entrambi i casi non si riuscirà ad esser pronti a settembre. Tutti dovranno adattarsi presumibilmente sino alle vacanze natalizie a lezioni pomeridiane in altre scuole, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

Correlati