“Concerto per Dodo Goya” con “Aperitivo pre-Concerto”

Parco di Villa Ormond a Sanremo – Domenica 7 luglio, ore 20.00

A favore del “Gruppo Famiglie Dravet”

L’appuntamento è per domenica sera con l’ aperitivo pre-concerto alle ore 20 ed inizio alle 21. Una serata dedicata all’ indimenticato contrabbassista jazz sanremese, scomparso 2 anni fa al termine di una lunga malattia, amico e collega dei musicisti che lo celebreranno nel modo in cui a lui farebbe più piacere: suonando!

La novità di questo concerto sarà l'” Aperitivo pre-concerto”. Chi lo desidera – a partire dalle ore 20 – potrà godersi la bellezza del Parco di Villa Ormond in attesa dell’inizio e con soli 5 € potrà avere servita una prima consumazione, che consisterà in un aperitivo ed un servizio di Buffet.

L’ organizzazione e la produzione dell’evento sono dell’ Associazione Cooperativa Dem.Art. di Sanremo, Fondata e Presieduta attualmente da Andrea De Martini. Laureato in Scienze Politiche all’Università di Parma, il sassofonista e compositore sanremese gravita da 40 anni nell’ambiente musicale nazionale, avendo suonato con numerose formazioni in tutto il paese e principalmente con la Red Cat Jazz Band di Freddy Colt. Sono di De Martini, infatti, le composizioni che eseguirà la ” Ottimo Massimo Grand Band ” alla quale sarà affidata la colonna sonora della serata.

La ” Band” sarà condotta da Giampaolo Casati (trombettista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra) con, in qualità di ospiti, Riccardo Zegna (piano), Pietro Tonolo (sax) e John B. Arnold (batteria): tutti musicisti che tante volte hanno condiviso il palco con Dodo Goya.

Riccardo Zegna – grande amico e collega di Dodo, con il quale ha diviso la propria carriera – nasce in una famiglia di musicisti. Ancora bimbo gira il nord Italia suonando le Congas nella Band di suo padre ed a 5 anni inizia a suonare la Batteria. A 13 anni si dedica poi studio del pianoforte classico ed a 24 si diploma al Conservatorio Niccolò Paganini di Genova. Dallo Swing Club di Torino al Capolinea Club di Milano si dedica allo Swing fino al 1976 quando indirizza la sua carriera verso il Jazz. Da questo momento, e per tutti gli anni ’80, è un susseguirsi di successi. Da quegli anni in avanti Zegna collabora e suona con i più grandi musicisti del mondo, con i quali lavora tutt’oggi in una carriera ancora lunga.

Il concerto ha il Patrocinio del Comune di Sanremo e l’incasso dell’ ingresso – ad offerta libera – sarà devoluto al Gruppo Famiglie Dravet a sostegno delle famiglie i cui neonati sono colpiti da questa incurabile malattia che comporta una grave forma di epilessia farmacoresistente, associata a diversi altri disturbi quali problematiche del linguaggio, ritardo psicomotorio, problemi ortopedici e di deambulazione, disturbi del sonno e problematiche comportamentali.

www.sidromedidravet.org