Si svolgerà mercoledì 10 luglio, alle 21, al Forte di Santa Tecla, la cerimonia di consegna della “Bandiera Blu”. Sanremo ha ricevuto il prestigioso riconoscimento internazionale della “Bandiera Blu” dalla FEE Italia, Foundation for Environmental Education, l’organizzazione che promuove le buone pratiche per l’educazione ambientale.

