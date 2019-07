Al culmine di una discussione familiare, scoppiata in un alloggio di via Della Cisterna, a Torrazza, frazione di Imperia, Lorenzo Zulitti, 23 anni, con un coltellino da campeggio ha sferrato alcuni fendenti contro la mamma, Jose Barla, 62 anni. Al “Santa Corona” di Pietra Ligure è stata sottoposta a un’operazione di costruzione dei tendini ed ora è ricoverata con prognosi riservata. Il 23enne, arrestato dai Carabinieri, potrebbe essere accusato di lesioni gravi ma anche di tentato omicidio, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Correlati