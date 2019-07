Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

A seguito delle dimissioni di Domenico Abbo, presentate subito dopo la sua elezione a Presidente della Provincia di Imperia, a Imperia il Partito Democratico dovrà convocare un nuovo congresso. Sarà questa l’occasione in cui verranno scelti i nuovi organismi dirigenti. Il passaggio avverrà sabato 21 settembre. Nel frattempo il Segretario provinciale del PD Pietro Mannoni ha delegato Massimiliano Cammarata, uno dei due attuali vicesegretari, a gestire il circolo di Imperia. Cammarata, con tutte le prerogative di un segretario nel pieno delle sue funzioni, guiderà il partito cittadino e si avvarrà della collaborazione del direttivo attualmente in carica. “Auguriamo a Massimiliano Cammarata e al direttivo cittadino un proficuo lavoro” dicono i dirigenti provinciali del Pd.

