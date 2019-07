Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Il Taggia Calcio comunica che la guida della Prima squadra nella stagione 2019/2020 è stata affidata a Mister Simone Siciliano, ex calciatore con le maglie di Sanremese, Savona, Vado, Imperia ed allenatore della Sanstevese nella passata stagione. Lo staff tecnico giallorosso sarà anche composto da Massimo Stecca nel ruolo di vice allenatore e da Stefano Semiglia come preparatore dei portieri mentre il team manager sarà Luca Bregliano.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Lo staff tecnico giallorosso sarà anche composto da Massimo Stecca nel ruolo di vice allenatore e da Stefano Semiglia come preparatore dei portieri mentre il team manager sarà Luca Bregliano