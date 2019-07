Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

A Genova un 22enne tunisino in braghette da spiaggia ha scippato il denaro appena prelevato da un turista al bancomat e si è messo a correre ma, tradito dall’abbigliamento, poco dopo è stato trovato e da poliziotti in borghese. Un turista straniero di 55 anni, aveva appena ritirato 250 euro quando il ragazzo gli ha dato una leggera spinta e gli ha strappato i soldi dalle mani. Il ragazzo è stato identificato e bloccato e il denaro restituito al proprietario.

