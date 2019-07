In relazione alla messa in sicurezza di una ferrocisterna contenente Gpl, allo scalo merci della stazione ferroviaria di Ventimiglia, si comunica che le operazioni si sono concluse questa mattina alle ore 9.

Alla luce degli esiti del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltasi, nella mattinata del 3 luglio 2019, presso la Prefettura di Imperia, presieduto dal Prefetto, Alberto Intini, le complesse attività sono iniziate alle ore 19 dello stesso giorno.

In particolare, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Imperia ed il Nucleo NBC Unità Intervento Chimico dei Vigili del Fuoco di Milano, hanno avviato le procedure finalizzate alle operazioni di travaso della sostanza pericolosa GPL, contenuta nella ferrocisterna avente un guasto meccanico (rottura di una molla del pattino), in altra ferrocisterna di pari caratteristiche.

Alle successive ore 20 è stata interrotta la circolazione ferroviaria in arrivo ed in partenza dalla citata stazione ferroviaria, per la messa in sicurezza del materiale rotabile e delle pertinenze.

Alle ore 00.15 di questa notte, il personale tecnico ha iniziato le operazioni di travaso che sono state completate alle ore 9.

Per attenuare i conseguenti disagi nel trasporto passeggeri, durante la fase di interruzione della circolazione ferroviaria, sono stati predisposti servizi sostitutivi a mezzo autobus attivati sia in Italia che in Francia.

Le attività, sotto il coordinamento della Prefettura di Imperia, sono state svolte senza inconvenienti con l’impegno sinergico di tutte le componenti che hanno concorso ai positivi esiti dell’intervento: Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Rete ferroviaria italiana, Comune di Ventimiglia, Servizio 118 dell’ASL 1, , volontari della Protezione Civile.

La stazione ferroviaria di Ventimiglia ha ripreso la sua piena operatività nel corso dell’odierna mattinata, smaltendo progressivamente i ritardi accumulati nelle ore precedenti.

L’evento verificatosi nelle ultime ore ricalca con notevole similitudine un’esercitazione realizzata lo scorso 22 giugno nella medesima stazione ferroviaria, quando è stato ipotizzato un incidente analogo a quello verificatosi realmente.

La circostanza, oltre a facilitare l’attuazione di procedure collaudate, ha dimostrato l’importanza rivestita dalle esercitazioni ai fini della prevenzione e del pronto intervento in caso di necessità.