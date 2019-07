Il tennista armese Fabio Fognini si è qualificato per il terzo turno del torneo di Wimbledon, battendo l’ungherese Marton Fucsovics, n.51 Atp, Fognini ha vinto in 5 set, in 3 ore e 43 minuti, col punteggio di 6-7 6-4 7-6 2-6 6-3 dopo 3 ore e 43 minuti. Nel prossimo turno Fognini sfiderà l’americano Tennys Sandgren, numero 94 al mondo.

