A Sanremo l’inagibilità della scuola Pascoli in corso Cavallotti pone l’amministrazione davanti al tentativo di allestire entro settembre le 17 aule per le superiori (Istituto tecnico turistico e Istituto professionale sociosanitario) al Mercato dei fiori. Probabile che gli oltre 350 allievi debbano affrontare una sistemazione provvisoria, in autunno, in un’altra scuola (al “Colombo” di piazza Eroi), sobbarcandosi lezioni pomeridiane. Servono anche 13 classi per le medie: al “Colombo”, a Villa Zirio o alla Mater Misericordiae, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

Correlati