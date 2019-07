A Sanremo saranno installati 10 “Velo Ok”, per “responsabilizzare” automobilisti e motociclisti, in 7 zone in cui si sono verificati incidenti, anche mortali. Costeranno 7 mila euro all’anno per 5 anni. Saranno attivati con l’uso degli autovelox, senza preavviso, in corso Mazzini (2), corso Inglesi (2), via Padre Semeria (2) e uno in corso Marconi, Strada Solaro, via San Francesco e strada Senatore Ernesto Marsaglia, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

