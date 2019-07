La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato le date di inizio della stagione sportiva 2019/2020. La prima competizione a partire sarà la Coppa Italia di D: si comincia il 18 agosto con i preliminari, poi il 25 dello stesso mese scatterà il primo turno. La Sanremese, che dovrebbe debuttare nel turno preliminare di TIM CUP domenica 4 agosto (con sorteggio ancora da definire), entrerà in scena solo successivamente nella manifestazione tricolore di categoria. Il campionato di Serie D prenderà il via domenica 1 settembre, seguito il 14 da quello Juniores.

La Sanremese Calcio si radunerà in sede venerdì 19 luglio e inizierà la preparazione allo Stadio Comunale agli ordini di Nicola Ascoli e del suo staff. Gli allenamenti si terranno in città fino a sabato 3 agosto. La partenza per il ritiro di Ormea, in provincia di Cuneo, è fissata per martedì 6 agosto. La squadra si allenerà presso il campo sportivo “Danilo Balbis”, e alloggerà presso l’Albergo Ristorante Payarin. Il periodo di preparazione in Piemonte si concluderà martedì 13 agosto.

La Sanremese Calcio saluterà l’inizio della nuova stagione, a due giorni dall’inizio del raduno, domenica 21 luglio alle ore 20 con un “Summer Party” di benvenuto, dedicato ai tifosi, che si terrà al Bay Club. La presentazione ufficiale della squadra biancoazzurra, della 61° edizione del Torneo Internazionale Carlin’s Boys, e il lancio della campagna abbonamenti per la stagione 2019/2020 si terranno giovedì 22 agosto al Casinò di Sanremo.

Correlati