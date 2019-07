Questa mattina si è tenuta la conferenza dei Sindaci del comprensorio Intemelio per l’appalto nettezza urbana, alla quale ha partecipato anche il Sindaco Scullino. L’amministrazione di Ventimiglia, ha votato favorevolmente solo per rispetto del lavoro già svolto dalla precedente amministrazione e per non bloccare un bando in sospeso ormai da troppo tempo. Il Sindaco Scullino dichiara:” avevamo criticato aspramente durante la campagna elettorale le cinque proroghe tecniche da noi non condivise. Non potevamo quindi adesso bloccare tutto! Abbiamo quindi deciso di approvare sulla fiducia, nella convinzione che gli uffici competenti abbiano svolto un buon lavoro”. E continua: “Non avevamo il tempo di esaminare e approvare tutta la documentazione e le previsioni di spesa, abbiamo dovuto accettare il lavoro fatto dalla precedente amministrazione secondo il principio di continuità, come altri sindaci eletti nella tornata del maggio scorso”.

Correlati