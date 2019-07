Due anni e 10 mesi per Vito e Vittorio Pedone, 2 anni e 6 mesi per Domenico Ferraro. Queste le condanne emesse per la “faida di Caramagnetta” quando i fratelli Pedone aggredirono Ferraro, loro vicino di casa, a colpi di spranga, causandogli la perdita di un occhio. I tre, arrestati nel settembre 2018, vennero poi rilasciati. Lo scorso 14 gennaio Domenico Ferraro sparò alcuni colpi di pistola contro l’auto in cui si trovavano Vito Pedone e la moglie Antonietta Calvo, ferendo gravemente la donna, come riporta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

