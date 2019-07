Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La scorsa notte a Imperia un 22enne con problemi psichiatrici ha accoltellato la madre, una donna di 60 anni, ferendola gravemente al busto, all’addome e al volto. Il ragazzo è stato arrestato dai Carabinieri. La Procura potrebbe accusarlo di tentato omicidio. La donna è stata operata al “Santa Corona” di Pietra Ligure ed ora è in prognosi riservata. Il ragazzo avrebbe aggredito la mamma con un coltello da campeggio mentre stava conversando con lei. In casa c’era anche il padre.

