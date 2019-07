Venerdì 5 luglio alle ore 21.30 nel comune di Costarainera, in Piazza Vittorio Emanuele II, si terrà una serata dedicata alla biodiversità del nostro mare e alla carta di Partenariato Pelagos, firmata dall’amministrazione ormai 5 anni fa. La biologa marina Monica Previati, dell’Asd Informare, e la biologa marina Federica Gelsomino, della Cooperativa Costa Balenae, condurranno in un viaggio virtuale alla scoperta degli organismi che vivono nel nostro Mar Ligure di Ponente. “Grazie alla proiezione di immagini e di video realizzati da Asd Informare e dalla Cooperativa Costa Balenae”, racconta il sindaco di Costarainera Antonello Gandolfo, “tutti potranno ammirare la straordinaria ricchezza del nostro mare: dalle praterie di Posidonia oceanica, con i loro abitanti, ai delfini e alle balene del Santuario Pelagos. Un meraviglioso viaggio nella bellezza della natura che ci circonda ma anche nella necessità di tutelarla e salvaguardarla anche solo con piccoli gesti. Per questo”, conclude il sindaco “, questo sarà solo il primo di una serie di incontri, volti a parlare del territorio per poterlo meglio conoscere e tutelare”.

