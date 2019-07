Dal 29 giugno al 13 ottobre è aperta la strada panoramica Monesi-Limone, lo storico e suggestivo tracciato d’alta quota fra Alpi Liguri e Marittime che collega Liguria e Piemonte: oggi percorribile in sicurezza per gli amanti delle escursioni a piedi o in mountain bike, quad, moto e fuoristrada, la Monesi-Limone si sviluppa fra i 1.800 e i 2.100 metri di quota su un’antica strada militare sterrata interamente ristrutturata e lunga complessivamente 39 km. L’accesso (in località Navette nel Comune di Briga Alta oppure in località Cabanaira a Limone Piemonte) è soggetto al pagamento di una tariffa giornaliera. La strada è chiusa al transito dei veicoli motorizzati tutti i martedì e i giovedì, giorni nei quali rimane accessibile a piedi o in bicicletta. Info: www.limoneturismo.it

