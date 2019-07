Questo pomeriggio il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri e il Presidente del Consiglio Alessandro Il Grande hanno incontrato i Capigruppo di maggioranza e di minoranza in riferimento alle problematiche della scuola Pascoli.

Presenti anche l’Assessore Costanza Pireri e gli uffici comunali competenti.

“E’ stato un incontro molto costruttivo – dichiara il Presidente Alessandro Il Grande – perché ha prevalso lo spirito comune di trovare le migliori soluzioni per riuscire a spostare le classi delle superiori e delle medie. Ringrazio tutti i Capigruppo per il loro contributo: in questa fase è gradito ogni consiglio che possa essere di aiuto”.

Sono state prospettate diverse possibilità, in condivisione con i dirigenti scolastici, anche grazie al contributo dei Capigruppo: solo nei prossimi giorni sarà possibile delineare un quadro più preciso, cercando quelle soluzioni che recheranno meno disagi possibili.