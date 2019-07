A Sanremo la scuola Pascoli in corso Cavallotti è stata dichiarata inagibile sulla base di un’allarmante relazione in cui si rileva che le verifiche statiche hanno dato esito negativo. I vecchi solai possono cedere sotto il peso dei ragazzi. Ora c’è il problema di dove ricollocare i circa 650 studenti della scuola media e degli Istituti tecnico turistico e di quello professionale sociosanitario. Per l’Istituto turistico e sociosanitario ci potrebbe essere il trasferimento nel mercato dei fiori di valle Armea, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

