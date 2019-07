Tornano in scena gli “Scaccomatto”, dilettante compagnia teatrale composta da infermieri del Reparto Psichiatrico dell’Ospedale di Imperia e da parenti e amici sensibili. Giovedì 4 luglio, alle 21:30, presso il teatro del casinò di Sanremo presenteranno Tempo & Vita…binario 8, grazie alla concessione del patrocinio gratuito della Asl1 di Imperia e del Comune di Sanremo e provincia. Per la quarta volta consecutiva a sostegno di SorridiconPietro Onlus, che ormai da anni si occupa di cure palliative in età pediatrica nella provincia di Imperia con il suo progetto Diamo Qualità Alla Vita, dopo il successo di “Divinamente Umani…Umanamente Divini”, “Dove finisce l’arcobaleno” e “Charleston” quest’anno la compagnia mette in scena una commedia, scritta ed interpretata, appunto, da attori amatoriali, dove si rivisitano decenni passati con un ricordo televisivo di cronaca e di musica… il tutto ambientato in una stazione ferroviaria surreale dove viaggiano e interagiscono improbabili personaggi storici e di fantasia accompagnate da un saggio capostazione. Su questi binari il Tempo e la Vita si incontrano e regalano messaggi di attesa e di speranza. Tutto viene espresso attraverso canzoni, danze, poesia e, perché no, umorismo e leggerezza.10€ sarà l’offerta minima per godere dello show.

Claudia Coppola, SorridiconPietro Onlus, relazioni con i media. 3341116176. Via XXV Aprile, 128, Imperia.

