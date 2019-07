Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

L’evento è una produzione dalla Società Cooperativa Dem.Art. di Sanremo ed ha il Patrocinio del Comune di Sanremo: l’incasso – ad offerta libera – come dicevamo sarà devoluto al Gruppo Famiglie DRAVET.

Purtroppo, a 40 anni dalla descrizione della malattia – che prende il nome dalla Dottoressa francese Charlotte Dravet, luminare dell’epilessia neonatale – non esiste una cura risolutiva. Nel 2010 nasce in Italia il ” Gruppo Famiglie Dravet”, atto a promuovere la ricerca scientifica, migliorare la qualità di vita delle famiglie colpite, sensibilizzare cittadini ed istituzioni

Questa rara malattia – detta anche epilessia mioclonica grave dell’infanzia – colpisce circa 1 neonato su 22.000 ed insorge entro il primo anno di vita. Comporta una grave forma di epilessia farmacoresistente, associata a diversi altri disturbi come: problematiche del linguaggio, ritardo psicomotorio, problemi ortopedici e della deambulazione, disturbi del sonno e problematiche comportamentali.

Il concerto è l’ omaggio che Sanremo rende ad un suo concittadino importante e molto amato e lo fa anche con uno scopo benefico e di indubbio valore. A due anni dalla scomparsa di uno dei maggiori contrabbassisti jazz italiani, è stato deciso di ricordare Dodo Goya organizzando un concerto al quale prenderanno parte in veste di ospiti alcuni suoi più affezionati “colleghi” abbinandolo ad una iniziativa a favore delle famiglie di bambini colpiti dalla ” Sindrome di Dravet”.

Associazione per l’assistenza alle famiglie dei bimbi colpiti da tale Sindrome

“Concerto per Dodo Goya” a favore del “Gruppo Famiglie Dravet”

