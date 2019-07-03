LA SEGRETERIA CITTADINA DI VENTIMIGLIA LEGA LIGURIA SALVINI, ESPRIME LA PROPRIA SOLIDARIETA’ E VICINANZA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE ALESSANDRO PIANA A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI DIMISSIONI DA PARTE DEI GRUPPI PD E RETE A SINISTRA IN CONSIGLIO REGIONALE, PER AVER SOTTOSCRITTO UN ORDINE DEL GIORNO A SOSTEGNO DELLE FORZE DELL’ORDINE PER QUANTO ACCADUTO CON LA SEAWATCH3.
A DETTA LORO IL GESTO PREGIUDICHEREBBE L’IMPARZIALITA’ DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, MENTRE E’ CHIARO CHE ALESSANDRO PIANA HA SEMPRE GOVERNATO NEL PIENO RISPETTO DI TUTTI I GRUPPI CONSILIARI.
DIMOSTRARE LA PROPRIA SOLIDARIETA’ AL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, IN PARTICOLARE AL PERSONALE IN SERVIZIO SULLA MOTOVEDETTA SPERONATA DALLA NAVE ONG OLANDESE SEAWATCH3 E’ TUTT’ALTRO CHE UN ATTO POLITICO MA UN GESTO DI BUONSENSO.