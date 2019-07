Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Sabato 6 luglio gli amici della Pro Loco di Rezzo propongono relax, buon cibo e buona musica: a partire dalle ore 19:30, cena con specialità liguri in compagnia delle poesie in musica di Fabrizio De André a cura dei “Corbe de Coi”.

