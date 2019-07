Pallapugno: i risultati di martedì 2 luglio in Serie A Banca d’Alba Moscone

Serie A Banca d’Alba-Moscone – Settima ritorno

Alusic Acqua S.Bernardo Merlese-Olio Roi Imperiese 5-11

Araldica Castagnole Lanze-Marchisio Nocciole Egea Cortemilia 11-3

Mercoledì 3 luglio ore 21

ad Alba: Torfit Langhe e Roero Canalese-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo

a Spigno Monferrato: Araldica Pro Spigno-Tealdo Scotta Alta Langa

Riposa: Robino Trattori Santo Stefano Belbo

Pallapugno: i risultati di martedì 2 luglio in Serie C1

Serie C1 – Quarta ritorno

Barbero Albese-Acqua S.Bernardo Spumanti Bosca Cuneo 11-9

Torfit Langhe e Roero Langhe e Roero Canalese-Sommariva Bormidese 11-1

Mercoledì 3 luglio ore 21

a Ricca: Banca d’Alba Olio Desiderio Ricca-Bubbio

a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Monastero Dronero

a Rocchetta Belbo: Ultreia et Suseia-Polisportiva Pieve di Teco

Serie C2 Girone B – Quarta ritorno

Peveragno-San Leonardo 11-2

Pallapugno: i risultati di martedì 2 luglio dei campionati giovanili

ERRATA CORRIGE

Allievi Girone A – Terza ritorno

Araldica Castagnole Lanze-Alta Langa 8-0

Allievi Girone A – Recupero seconda ritorno

Alta Langa A-Augusto Manzo 5-8

Allievi Girone A – Quarta ritorno

Araldica Castagnole Lanze-Canalese 3-8

Allievi Girone B – Quarta ritorno

Peveragno-Don Dagnino 8-0

Promozionali Girone G – Terza giornata a Santo Stefano Belbo

Augusto Manzo A-Augusto Manzo B 5-0

Augusto Manzo C-Augusto Manzo D 5-2

Augusto Manzo A-Augusto Manzo C 5-0

Augusto Manzo B-Augusto Manzo D 5-2

Augusto Manzo A-Augusto Manzo D 5-0

Augusto Manzo B-Augusto Manzo C 5-1

CAMPIONATO EUROPEO GIOVANILE CIJB

Le anticipazioni sulla trasferta in Portogallo dal 22 al 26 luglio

Già cinque sessioni di lavoro per il Team Italia della Fipap, in vista del Campionato Europeo Giovanile CIJB di Mojta, in Portogallo, in programma dal 22 al 26 luglio.

Il prossimo raduno, nella mattinata di domenica 7 luglio allo sferisterio di Canale, sarà sempre incentrato su one wall e gioco internazionale, prima che lo staff tecnico della Nazionale ufficializzi la lista definitiva dei 18 atleti Under 19, Under 17 e Under 15. Poi inizierà l’avventura europea degli azzurrini che trovano ancora nella Camozzi Group il sostegno di un importante partner che da anni crede nell’attività internazionale della Federazione Italiana Pallapugno.