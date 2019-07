Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

La Polizia prova a far chiarezza sulla disputa tra un ragazzo ed un autista dopo che il bus della Riviera Trasporti si era fermato sull’Aurelia tra Bordighera e Ospedaletti. “Mio figlio è stato picchiato e sequestrato sul pullman, ha bernoccoli in testa e una prognosi di 15 giorni” dice il papà del minorenne di Ospedaletti (protagonista poi di un “faccia a faccia” con l’autista dopo esser stato chiamato dal figlio) a Giulio Gavino su “La Stampa”.

