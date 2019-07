Lo Stadio “Nino Ciccione” sarà gestito per i prossimi sei anni dall’ASD Imperia. La società del presidente Fabrizio Gramondo è stata l’unica a manifestare il proprio interesse e questa mattina è avvenuta l’assegnazione. L’ASD Imperia si occuperà della gestione dell’impianto e di tutte le sue pertinenze.

“È un passaggio importante per lo sviluppo del calcio in città. Ci auguriamo che possa permettere alla squadra di crescere, acquisendo anche nuovi sponsor, in modo tale da poter regalare emozioni e soddisfazioni agli imperiesi e soprattutto ai tifosi”, sottolinea l’assessore allo Sport, Simone Vassallo. “Come Amministrazione stiamo procedendo con i lavori di messa in sicurezza della parte strutturale dello stadio e a breve partiranno gli interventi di sistemazione dell’impianto di irrigazione. Consegneremo così uno stadio in ottime condizioni, pronto anche ad ospitare grandi appuntamenti, come avvenuto di recente con il Genoa”.



