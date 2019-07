Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Oggi pomeriggio a Bordighera un incendio ha distrutto 3 mila metri quadrati di macchia mediterranea e bosco in località Montenero, a ridosso dell’Autofiori. I vigili del fuoco di Ventimiglia hanno domato l’incendio con l’ausilio di volontari della protezione civile e l’elicottero “Eliliguria” che ha effettuato diversi lanci d’acqua. Un incendio a Monteneroil 21 agosto del 1996, provocò la morte di due guardie forestali Franco Jannelli, 41 anni, di Genova, e Roberto Giacchino, 31 anni, di Albissola Superiore.

