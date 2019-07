Ieri sera la Volante della Polizia di Stato si è recata a Bordighera presso la Località Sant’Ampelio dove era stata segnalata una lite tra ragazzi.

La segnalazione è giunta dal consigliere comunale di Bordighera, Claudio Gavioli, che ha atteso l’arrivo degli agenti e spiegato loro come 3 giovani ragazzi russi, ancora muniti di bombolette spray, avevano imbrattato la scogliera antistante la chiesetta di Sant’Ampelio.

Sul posto sono giunte anche le madri dei tre giovani le quali, parlando un po’ in russo e un po’ in inglese, hanno detto ai poliziotti che “non credevano fosse vietato scrivere sulle rocce”.

Gli operatori hanno sequestrato le bombolette spray, ai rilievi fotografici degli scogli e all’identificazione dei 3 ragazzi e delle rispettive madri, tutti turisti in vacanza in Riviera.

Gli autori erano due ragazzi ed una ragazza rispettivamente di 15, 13 e 14 anni.

Si è proceduto solo nei confronti dei due over 14enni – essendo l’altro minore non imputabile – denunciando gli stessi al Tribunale dei Minori per deturpamento ed imbrattamento di un’area di interesse culturale.