Quattro atleti imperiesi in gara questo weekend ai Campionati Italiani Master di atletica leggera su pista 2019. Il 5-6-7 Luglio si svolgeranno presso lo Stadio E. Zapotek di Campi Bisenzio in provincia di Firenze i Campionati Italiani Master su pista 2019.

Quattro atleti imperiesi impegnati in diverse discipline a caccia di medaglie tra cui il forte mezzofondista Antonino Bonifacio sui 5000 metri e il velocista Marco Mazzi sui 100 metri piani tesserati entrambi per l’Atletica Vallecrosia, al saltatore sanremese cinque volte campione italiano Fabrizio Pertile impegnato nel salto in lungo salto in alto e salto triplo, al velocista imperiese Mario Cuccu sui 100 e 200 metri piani entrambi gli atleti sono tesserati per il Cus Genova.

Gare in diretta streaming su atletica.tv

