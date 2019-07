Si preannuncia un fine settimana ricco di eventi ad Apricale. Sabato 6 è programmato il concerto del gruppo musicale Compagni di Viaggio, “De Gregori Cover Band” mentre domenica 7 è prevista una giornata in compagnia del “Mercato Animato”. Nella splendida cornice della piazza medioevale, a partire dalle ore 10.00 del mattino verranno allestiti banchi di prodotti locali ed artigianali di qualità…aziende agricole, artigiani ed artisti metteranno in piazza i propri prodotti. Una formula di mercatino vivo ed attivo all’interno del quale verrà dato spazio ad artisti di esibirsi.

Per l’occasione: ore 10-12.30 dimostrazione della distillazione della lavanda a cura dell’azienda agricola Marco Bolognesi di Pigna, ore 12.30-14.30 musica soft con chitarra d’accompagnamento a cura di Enzo, ore 15.00-17.00 truccamani con Marta Laveneziana, ore 17.30-18.00 spettacolo per bambini con Marta Laveneziana e Stefano Pollini “La storia dei calzini spaiati” ed infine ore 18.00-19.30 aperitivo in musica con Enzo.

Contestualmente in Castello ci sarà questa interessante opportunità a cura dell’Atelier A:

4-7 luglio. Per il 5° anno consecutivo Nicoletta Bernardini (Genova) torna nel nostro borgo con DANZE BREVI il suo workshop di danza contemporanea ormai studiato anche alla Nasa: profondità, esperienze, ascolto, movimento, il sentire con una consapevolezza nuova, totale. Quest’anno il workshop é aperto al pubblico, posti limitati. Info e prenotazioni: 3403751306 / atelierapricale@gmail.com

Vi aspettiamo in piazza il 7 Luglio…”Mercato Animato, Agricoltura, Arte ed Artigianato ad Apricale” …un pò di vita in attesa degli eventi estivi più tradizionali , il Ruvido / Apricale Music Fest / 19.07.2019, a cura del Ruvido -Collettivo- e lo spettacolo teatrale “Orfeo Rave…e le stelle stanno a guardare” (dal 7 al 17 Agosto) del Teatro della Tosse di Genova.