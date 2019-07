Oggi in molti osservavano la riapertura dell’isola ecologica all’interno della torre ex Enel al mercato ortofrutticolo di Ventimiglia. Un’operazione che a tanti ha creato stupore e anche sgomento per la prospettiva che si tornasse al passato quando in quell’area si raccoglievano i rifiuti ma anche le deiezioni di persone di passaggio. Non sarà così: abbiamo chiesto al Sindaco Scullino che specifica che nella torre verranno alloggiati soltanto la campana della raccolta vetro e gli indumenti usati, non prevedendo altri bidoni per mancanza di spazio

Correlati