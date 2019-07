Fabio Fognini si è qualificato per il secondo turno del torneo di tennis di Wimbledon battendo, in cinque set, lo sullo statunitense Frances Tiafoe. Il tennista armese, neumero 10 dell’Atp, si è imposto in 3 ore e 22 minuti con i parziali di 5-7, 6-4, 6-3, 4-6, 6-4. Fognini, all’11a esperienza a Wimbledon, nel prossimo turno sfiderà l’ungherese Marton Fucsovics, numero 50 dell’Atp, che ha battuto il qualificato austriaco Dennis Novak, numero 104 Atp.

