A Sanremo una donna di circa 70 anni è rimasta vittima di un malore mortale in spiaggia. È la terza tragedia nel comprensorio in poco più di 24 ore. Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di ieri alla spiaggia libera attrezzata dell’Antenna, in zona San Martino. Domenica erano morti un 70enne per un sospetto ictus in spiaggia a Sanremo ed una 79enne colpita da uno scompenso cardiocircolatorio ad Arma di Taggia, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.

