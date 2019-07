A seguito della capigruppo di oggi, tenutasi a margine del Consiglio regionale e indetta per affrontate le criticità e le emergenze nella Sanità regionale, abbiamo richiesto all’assessore Viale di convocare entro 15 giorni il tanto atteso tavolo contrattuale con tutte le sigle sindacali – che non viene convocato da un anno – per far fronte a tutte le problematiche relative alla carenza di organico in sanità è alle mancate assunzioni. Inoltre, come M5S abbiamo richiesto anche, in condivisione con il consigliere della Lega Ardenti, un’audizione urgente in II Commissione di tutte le sigle sindacali e dei responsabili delle Asl e di Alisa per trovare insieme le soluzioni ai problemi”, ha dichiarato la capogruppo regionale Alice Salvatore.”Non ultimo, per concludere questo percorso, di concerto con le altre forze di opposizione, ma anche con l’avallo di diverse forze di maggioranza, intendiamo richiedere la convocazione di un Consiglio straordinario sulla Sanità. In Liguria la Sanità è ai minimi termini e bisogna assolutamente reagire per fornire un servizio efficiente e adeguato alla cittadinanza”, conclude Salvatore.

MoVimento 5 Stelle Liguria

Correlati