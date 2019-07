Presentato ufficialmente il ricco e variegato calendario con cui anche quest’anno “LIBER theatrum” riempirà le serate dei magnifici Giardini Botanici Hanbury a Ventimiglia in Frazione La Mortola Inferiore in Corso Montecarlo 43 con una offerta come al solito assai variegata.

Giunge infatti alla sua sesta edizione “HanburycheSPETTACOLO!”19 – Teatro in movimento e Concerti d’estate,con il patrocinio e il contributo della Città di Ventimiglia, di Regione Liguria e inRiviera, oltre al sostegno da parte di COOP Liguria e Fogliarini Arredamenti. Fondamentale, ovviamente, il supporto dei Giardini Hanbury e dell’Università di Genova, oltre che di Radio Nizza, blog di informazione turistica e non solo per gli Italiani residenti nella vicina Costa Azzurra.

Si inizierà il prossimo, ormai vicinissimo, Sabato 6 Luglio alle ore 21.30 con lo spettacolo teatrale itinerante “A CUORE APERTO” (4 performances in 1) e il ripristino di una bellissima tradizione: la messa in scena dello spettacolo-saggio finale del sedicesimo corso di recitazione organizzato e curato da “LIBER theatrum’ sotto la direzione di Diego Marangon, che ne cura anche la regia.

Si proseguirà Martedì 23 Luglio con la prima di tre serate di cinema all’aperto – in collaborazione con l’Associazione ‘Oltre il Crsitallo’ – con la proiezione di “LOVING VINCENT” (Regia di Dorota Kobiela, Hugh Welchman) preceduta alle ore 21.00 da un ‘Brindisi di benvenuto’ – curato dalla Cooperativa OMNIA – e da una passeggiata al tramonto con l’artista Andrew Lendzion alla scoperta delle sue sculture ‘en plein air’.

Giovedì 25 Luglio è in programma la seconda serata di cinema con la proiezione di “LEONARDO 500” – Regia Francesco Invernizzi, preceduta alle ore 21.00 da un ‘Brindisi di benvenuto’ per permettere poi una visita all’esposizione e alla mostra ‘Leonardo botanico e chef’ oltre che delle terrazze di Villa Hanbury.

Sabato 27 Luglio, come sempre attesissima da amanti e semplici appassionati del genere, la serata di Tango in collaborazione con El Gato Tanguero, per dare vita, dalle ore 22.00 alla “MILONGA AL CHIAR DI LUNA”. Prima, alle ore 20.00 ‘Brindisi di benvenuto’ in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommeliers delegazione di Imperia e alle 20.30 concerto dal vivo con i Detalles de Tango con Davide Ravasio cantor envitado, Claudio De Romualdo al bandoneon, Leonardo Ferretti al pianoforte e Olesya Rusina al violino

Martedì 30 Luglio ultima serata di cinema all’aperto, preceduta alle ore 21.00 dal ‘Brindisi di benvenuto’ e dall’esibizione della danzatrice Nastasja Jaeger nel piazzale della Villa. Quindi la proiezione di “DANCER” – Regia Steven Cantor (in lingua originale e sottotitolata).

Mercoledì 14 Agosto alle ore 21.00 il ‘Brindisi di benvenuto’ (nuovamente curato dall’Associazione Italiana Sommeliers) precederà invece il Concerto d’estate dei Mystic Now Quartet, per la presentazione del loro nuovo disco “Loving mood”. Al pianoforte Diego Genta, al violoncello Vincenzo Malacarne, al contrabbasso Mauro Parrinello, voce della singer Lorena De Nardi.

Domenica 8 Settembre ore 21.00 infine, spettacolo di teatro diffuso “STELLE & STRISCE” – Le stelle dei fumetti sotto le stelle degli Hanbury, (Testi di Claudio Vecchio e Diego Marangon) che vedrà ancora protagonista il gruppo di “LIBER theatrum” con la regia di Diego Marangon a replicare, come da tre anni a questa parte, il nuovissimo spettacolo teatrale che verrà messo in scena in prima assoluta a Perinaldo il 20 e 21 Luglio.

Da non dimenticare infine le visite guidate, con a seguire l’aperitivo al bar vicino al mare, che dalle ore 18.00 alle 21.00 in tutti i Mercoledì di Luglio (3 – 10 – 17 – 24 – 31) e Agosto (7 – 14 – 21 – 28) grazie alle guide della Cooperativa OMNIA, permetteranno la visita dei Giardini Hanbury all’imbrunire.

Per informazioni generali Giardini Botanici Hanbury tel. 0184 229507. Spettacoli teatro e concerto musicale ingresso € 12,00. Ridotti € 10,00 soci COOP e minori da 6 a 14 anni – Gratuito per minori anni 6.

INFO: cell. 3386273449 – libertheatrum@gmail.com – www.libertheatrum.com

Serate Cinema ingresso € 10,00 info 0184 229507

Milonga al chiar di luna ingresso € 15,00 INFO 3381025642 – 3386273449

Aperitivi del Mercoledì sera ingresso € 20,00 info 0184 229507

Primo appuntamento quindi con “A CUORE APERTO” che vedrà in scena ben 26 allievi che quest’anno hannoscelto di cimentarsi nell’arte della recitazione, vedendo premiate costanza, dedizione ed entusiasmo e godere quindi della grandissima emozione di poter andare in scena in un contesto unico ed eccezionale.

Il tutto per uno spettacolo innovativo e particolare: praticamente 4 “mini” spettacoli a formarne insieme un altro più complesso dedicato al tema della ‘gentilezza’ in senso lato: buona educazione, correttezza e rispetto innanzitutto, ma non solo! Anche amorevolezza e compassione, generosità, carità, altruismo e solidarietà.

Il tutto teso a declinare, trattare e affrontare la ‘gentilezza’ in quattro differenti postazioni in maniera diversa, talvolta apparentemente scontata, in realtà anche paradossale e inaspettata, pure divertente…

I numerosissimi allievi metteranno in scena un testo inedito e originale, per il quale Diego Marangon ha pescato a piene mani innanzitutto dall’attualità, senza dimenticare però la parte poetica.

Innumerevoli i brani proposti, frutto di una scelta accurata e certosina. Da Dante Alighieri a Herman Hesse, Bertolt Brecht e J.H.Newman, passando per Raul Follereau, Norberto Bobbio, Erri De Luca e Gianni Rodari, e poi Grace Paley e l’immancabile Wislawa Szymborska, senza dimenticare il pungente sarcasmo di Giorgio Gaber o l’efficace ironia di Guido Catalano.

In scena, quasi tutti all’esordio sul palco e ancor più emozionati ed eccitati, perché chiamati a farlo nella splendida ambientazione dei Giardini Botanici Hanbury, ci saranno: Alessandro ZUCCO, Alessio CAVALIERE, Ambra FRANGI, Ambra MORETTO, Chiara TORREDORO, Emilia BIAGIOTTI, Evelina LIVERINI, Fabrizio BELARDO, Francesca VALDEMARCA, Gilles BRETON, Lara VIGGIANI, Letizia ZITO, Loredana BIANCHERI, Lucia GARGANO, Manuela GAUTERO, Muriel BOUSQUET, Nancy IAVARONE, Paola MAZZONNA, Pascale PETERS, Patrizia AMBESI, Sara DAMMICCO, Silvia VILLA, Simona BAROZZI, Simona MAMONE, Stefania FANELLI, Stefano VANZETTO.

Regia: Diego MARANGON – Luci e audio: Stefano HUTTER.