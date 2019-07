Fabio Fognini si conferma al 10° posto nella classifica mondiale del tennis, così come Matteo Berrettini al 20°. Lorenzo Sonego, in un solo colpo, grazie al primo titolo Atp conquistato sull’erba di Antalya, balza in avanti di ben venti posizioni, andando ad occupare il 46° posto. Scende, invece, di una posizione Marco Cecchinato (41°).

