E’ il quotato pittore francese Marcel Nicola ad esporre, per tutto luglio, suoi quadri all’Hotel Nazionale di Sanremo. Presenta una dozzina di grandi opere con paesaggi e volti femminili. Meglio, con particolari di paesaggi e particolari di volti femminili. Ma chi è Marcel Nicola? Nonna piemontese, papà svizzero, è nato nel paese dei Cantoni, 71 anni fa, per trasferirsi poi con la famiglia in Francia. Vive a Aix-Les Bains, in Savoia. Singolare il modo attraverso il quale si è avvicinato all’arte. <Ero un ragazzino molto timido – racconta -. La pittura e i colori mi permettevano di esprimere quanto avevo dentro e mi era impossibile comunicarlo agli altri. Amo molto i macchiaioli. E Nicolas De Stael. Prediligo, per i miei quadri, l’uso della tempera all’uovo su tela, lino e cotone>.

Marcel ha anche pubblicato un libro, <Le donne e la Passione>, con la riproduzione di 26 quadri.

La mostra è organizzata dall’associazione I Colori della Goia di cui è presidente Gioia Lolli.

Nella foto: Marcel Nicola.



