Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La Sanremese Calcio comunica il calendario delle riunioni con i genitori dei ragazzi del Settore Giovanile in vista della prossima stagione 2019/2020: ESORDIENTI 2007 (Mattia Perilli – Fabio Varesio): martedì 2 luglio 2019, ore 17.30 ALLIEVI FASCIA B 2004 (Simone Teti – Simone Bregliano): martedì 2 luglio 2019, ore 18.30 PULCINI 2009 (Dario Alberti – Damiano Berteina): mercoledì 3 luglio 2019, ore 18.15 ESORDIENTI 2008 (Fabio Coccoluto – Franco La Cava): mercoledì 3 luglio 2019, ore 19.00 PULCINI 2010 (Alessandro Eneide – Tiziano Brizio): giovedì 4 luglio 2019, ore 17.30 PULCINI 2011 (Mauro Falcone – Ugo Volpi): giovedì 4 luglio 2019, ore 18.30 GIOVANISSIMI 2006 (Giovanni Brancatisano – Massimo Ramoino): lunedì 8 luglio 2019, ore 18.30 GIOVANISSIMI REGIONALI 2005 (Dino Bertazzon – Tiziano Brizio): martedì 9 luglio 2019, ore 18.30 Tutti gli incontri si terranno allo Stadio Comunale. I genitori sono invitati a partecipare.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)