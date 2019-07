Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Il caso che ha visto l’ex segretario nazionale della Cgil, l’europarlamentare Sergio Cofferati, 71 anni, citato a giudizio con l’accusa di diffamazione per aver dato del ‘fascista’ all’ex consigliere regionale imperiese di An, Eugenio Minasso, 59 anni, e del “fucilatore di partigiani” al padre di lui, Quirino, si è chiuso con una lettera di scuse e una donazione di 4 mila euro al Centro di Riabilitazione Polivalente e Casa Di Riposo San Giuseppe di Imperia. Cofferati ha inviato una lettera a Minasso e effettuato una donazione: gesti che hanno convinto Eugenio Minasso e la sorella Anna Maria a rimettere la querela.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)