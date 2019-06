A Sanremo un uomo di circa 70 anni è morto nel primo pomeriggio sulla spiaggia di uno stabilimento balneare del Lungomare Vittorio Emanuele II. L’uomo, tornando a riva dopo una nuotata, ha detto ai bagnini ed alla moglie di non sentirsi bene. L’ipotesi più probabile è che sia spirato a causa di un malore, forse provocato dal gran caldo di questi giorni. Il pronto intervento del 118 non è purtroppo bastato per evitare la tragedia.

