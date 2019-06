Il 26enne atleta imperiese, Davide Re, è il primo italiano a correre i 400 metri in meno di 45 secondi. Ha migliorato il suo record nazionale (45″01, ottenuto lo scorso 15 giugno a Ginevra), facendo registrare il tempo di 44″77 a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera. Re è ora il miglior atleta europeo del 2019 nei 400 piani, il tredicesimo al mondo. Fino a inizio giugno Re aveva un personale di 45″26 e quindi nell’arco di due gare, è migliorato di quasi mezzo secondo.

“Sono contento sper aver abbattuto un muro storico e rimarrà per sempre, non potrà mai togliermelo nessuno. Subito dopo l’arrivo, in realtà, ero dispiaciuto per non aver vinto la gara” ha detto Davide Re dopo aver fatto registrare il nuovo record italiano.

