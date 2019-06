Stamani alle 11.20 circa la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona ha ricevuto una chiamata di soccorso in via Montenotte a Savona per un’anziana che necessitava al più presto di cure mediche avendo avuto un malore all’interno della sua abitazione, Immediatamente sul posto sono state inviate la squadra 11 e il rincalzo 11R con autoscala. La donna è stata immobilizzata sulla barella spinale e trasportata poi giù dalle scale dai Vigili del Fuoco all’interno della barella Toboga. Sul posto sono intervenuti anche ambulanza e militi della Croce Rossa Italiana.

