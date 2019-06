Gli agenti del Commissariato di Sanremo hanno fatto da speciali “baby-sitter” a due bambini, Francesco (8 anni) e Clara (10 anni), in attesa che il loro nonno uscisse dall’ospedale. L’uomo, 66 anni, è caduto sulla pista ciclabile, sbattendo la testa. Mentre veniva portato al Pronto soccorso, semi incosciente, gli agenti si sono adoperati per far trascorrere ai due bambini nel modo più sereno possibile le tante ore in cui sono rimasti soli, dato che i genitori erano in provincia di Padova, come racconta Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

