A Sanremo la galleria Francia è vietata al transito dei pedoni dato che si sono staccate numerose mattonelle dal muro che costeggia il marciapiedi lato monte. Non è la prima volta che il Comune blocca l’accesso ai marciapiedi nel tunnel. Il divieto, però, non viene sempre rispettato. In passato le catene erano state tagliate e molti pedoni continuavano a usare il tunnel che collega via San Francesco e via Volta a via Martiri e via Pietro Agosti, come scrive Daniela Borghi su “La Stampa”.

