Oggi, sabato 29 giugno, il presidente della Regione Giavanni Toti, la vicepresidente della Regione e assessore alla Sanità Sonia Viale, l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino e l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola partecipano al convegno organizzato da Confcommercio Imperia dal titolo “Silver Economy – Golden Opportunity: dalla longevità le strategie per lo sviluppo del territorio”. Il convegno ha luogo a partire dalle 9.30 nella Sala Auditorium della Camera di Commercio di Imperia, via Schiva 29.

