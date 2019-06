Gli uomini del Gico della guardia di finanza di Genova hanno arrestato una 24enne di origini nigeriane mentre scendeva da un pullman proveniente da Roma. La donna aveva in un borsone oltre due chili di marijuana, divisa in panetti. I finanzieri stavano effettuando alcuni controlli in piazza della Vittoria quando hanno notato che la donna aveva un atteggiamento nervoso e circospetto.

