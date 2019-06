Dopo alcuni mesi di pausa, ritornano nella città di confine gli eventi targati Ventimiglia Viva. L’associazione di promozione sociale, attiva da ormai quasi 7 anni, sta ultimando proprio in questi giorni i preparativi per tre eventi che mescoleranno cultura, musica e divertimento all’interno di alcune tra le più caratteristiche ed importanti realtà museali cittadine.

Si partirà il 13 Luglio al Forte dell’Annunziata, proseguendo il 17 Agosto al Teatro Romano, per finire il 31 Agosto ai Giardini Hanbury. Apericena, visite guidate, dj set, mostre d’arte e tante altre sorprese per un format di eventi già collaudato in diverse grandi città italiane, che avvicina e sensibilizza i giovani sull’importanza di conoscere e frequentare i poli culturali del proprio territorio.

Tutti gli eventi saranno rigorosamente “plastic free” e si svolgeranno grazie al contributo della Fondazione Casartelli, con il supporto del Comune di Ventimiglia e dei vari Poli Museali.

I posti saranno limitati, potete prenotare inviando una e-mail a “ventimigliaviva@hotmail.com” o contattandoci sulla nostra pagina facebook.