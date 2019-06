Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Un uomo di 79 anni è stato ritrovato nel suo orto a Cicagna, nell’entroterra di Chiavari. Potrebbe essersi sentito male per le alte temperature di questi giorni. L’uomo era andato a dar da mangiare alle galline quando si è accasciato a terra. Il figlio non vedendolo tornare, ha lanciato l’allarme, ma purtroppo era ormai tardi.

